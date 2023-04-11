الداعية عمرو مهران عبر قناة الناس: المعرفة تمنح الإنسان الطمأنينة

قال عمرو مهران الداعية الإسلامي إن علماء النفس أجمعوا على أهمية المعرفة باعتبارها احتياج أساسي للإنسان لإشباعه، مشددًا على أهمية معرفة الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، والمنهجية الربانية النبوية.

إيجابيات إشباع الإنسان لاحتياج المعرفة

وأضاف مهران في حديثه ببرنامج «احتياج» على قناة «الناس»، أنَّ معرفة الإنسان للحقيقة تجعله يثق ويطمئن ويتولد لديه اليقين في الطريق الذي يسلكه، مؤكّدًا أنَّ فقد الإنسان للمعرفة تجعله غير قادر على اتخاذ القرار، وتجعله يشعر بالعداء نحو الأشياء، إذ أن الإنسان عدو ما يجهل.

طرق إشباع حاجة الإنسان للمعرفة

وشدد الداعية الإسلامي على ضورة تلبية الاحتياج للمعرفة من المصادر السليمة، وهو ما يجعله يدرك بعقله الحدود التي يجب أن يسير عليها.