عمرو مهران عبر قناة الناس: الظلم جزء من نفسية الإنسان والعدل غير مطلق

عرض برنامج «احتياج» من تقديم الداعية عمرو مهران، مشكلة لفتاة مجهولة الهوية تعرضت لظلم، وترغب في عدم رؤية أي ظلم آخر في الدنيا خلال عمرها المتبقي، إذ أنَّها لا تتحمل أن تتعرض لذلك مرة أخرى أو حتى رؤية شخص مظلوم، متسائلة «لماذا يترك الله الظلم بين الناس هكذا؟ لماذا يتأخر الله في رد الحقوق لأصحابها؟ وهكذا».

وجاء ردّ الداعية الإسلامية عمرو مهران، على صاحبة الحالة سالفة الذكر، قائلًا إنَّ الشيطان يستخدم أداة ادعاء المثالية واستعجال النتائج مع بعضهما البعض بهدف الوسوسة للإنسان، إذ أنه يقول لها «شوفي المظلوم بيتعب إزاي! وبيتقهر ازاي لأنه حقه بيضيع قدام عينه! وليه الدنيا مفيهاش عدل، والمظلوم بيشوف الظالم عايش كويس ومنعم وهو اللي تعبان ومقهور؟».

وتابع «مهران»، خلال برنامجه «احتياج» على قناة الناس، أن الإنسان مدرك تماما مسألة كون الظلم جزء من نفسية الأشخاص، والعدل غير مطلق، مشيرًا إلى أنَّ الدنيا بها شد وجذب وخير وشر وظلم وعدل، والمثالية متواجدة في الجنة فقط، موضحًا أنَّ الشيطان يريد بث شعور داخلي للإنسان بصورة غير واقعية ومثالية للغاية حتى يصطدم بها المرء، وبالتالي نفقد الثقة في رب العالمين.