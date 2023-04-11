الداعية عمرو مهران يكشف عبر قناة الناس خدعة الشيطان لغواية البشر

كشف عمرو مهران الداعية الإسلامي، الخدعة التي يقوم بها الشيطان لغواية الإنسان، حيث يصور للإنسان أنّ سعادته مرتبط بطلب واحد إذا تحقق حصل الإنسان على السعادة والراحة المرجوة واتزانه النفسي، لافتًا إلى أنّها مجرد خدعة من الشيطان الذي حصر السعادة في طلب واحد غير واقعي.

خدعة الشيطان لغواية الإنسان بدأت مع سيدنا آدم عليه السلام

وأضاف مهران في حديثه ببرنامج «احتياج» على قناة «الناس»، أنّ الشيطان يوسوس للإنسان بالسعي وراء طلبه غير الواقعي لشغله عن أبواب الله تعالى المتعددة والمفتوحة أمامه، مشيرًا إلى أنّ هذا هو ما حدث بالفعل مع سيدنا آدم عليه السلام، عندما وسوس له الشيطان بأنّ الشجرة التي أخرجته من الجنة هي التي بها خلوده بالجنة.

خدعة الشيطان لغواية الإنسان

وتابع الداعية الإسلامي أنّ الشيطان وسوس لسيدنا آدم عليه السلام أنّ السعادة بالشجرة وحصر السعادة عليها، وعندما أكل سيدنا آدم من الشجرة، خرج منها، لافتًا إلى أنّ الشيطان يقول لكل إنسان نفس الآية الكريمة (هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ).