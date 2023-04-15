الداعية عمرو مهران عبر قناة الناس: الشيطان يحاول إحباط الإنسان في كل ما يتمناه

قال عمرو مهران الداعية الإسلامية، إن الشيطان يحاول دائما إحباط الإنسان في كل ما يتمناه، فمثلا لو الشخص تعرض للظلم كثيرًا يبدأ الشيطان يوسوس للإنسان بفكرة «الظالم دائما ينتصر، وستظل الناس الطيبة الصالحة مظلومة منتهك حقوقهم ولا يسأل فيهم أحد، ولا يوجد عدل في الكون»، متابعا بأن الشيطان يستغل نقاط ضعف الإنسان وحبه للشيء ضده.

الله عز وجل لا يظلم أحدا

وتابع «مهران»، خلال برنامجه «احتياج» على قناة الناس، بأن الشيطان يعمل على توصيل الإنسان إلى مرحلة اليأس، إذ لا توجد علاقات وتعاملات آمنة ليس بها ظلم، لافتًا إلى أن قول الله تعالى: «وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ»، مؤكدًا أن الله عز وجل لا يظلم أحدا لكن رب العالمين له ترتيبات في هذا الكون.

تعرض الإنسان للظلم

ووجه «مهران»، رسالة للمظلوم، قائلا: «لو رأيت الظالم منعم، تأكد من أن القصة لم تنته وهناك باقي لها، الشيطان يعمل على استعجال الأمور ليقع الإنسان في الفخ الخاص به»، فمثلا لو تعرض الإنسان للظلم، يقوم الشيطان بالوسوسة للمظلوم حول فكرة «أنا عايز أشوف النتيجة دلوقتي دون صبر».