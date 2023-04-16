محافظ أسيوط يزور إيبارشيات الدير المحرق والقوصية ومنفلوط للتهنئة بعيد القيامة

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إيبارشيات الدير المحرق والقوصية ومنفلوط، لتقديم التهاني للمسيحيين بمناسبة عيد القيامة، وسط استقبال من الأطفال بالورود.

وبدأ محافظ أسيوط والوفد المرافق له جولتهم بحضور القداس الذي أقيم بكنيسة الدير المحرق بمركز القوصية، إحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط، مقدمًا التهنئة للأنبا بيجول أسقف الدير المحرق بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد.

المحبة تجمع الشعب المصري

وعبر الانبا بيجول – خلال كلمته – عن سعادته وشكره لمحافظ أسيوط وللقيادات التنفيذية والدينية على مشاركتها الاحتفال بعيد القيامة، والذى يدل على الاخوة الصادقة والمحبة التي تجمع الشعب المصرى بكافة طوائفه ثم التقط الحضور الصور التذكارية مع كهنة وأباء الايبارشية وشعب الكنيسة.

كما زار المحافظ ومرافقوه جولتهم بمركز القوصية بزيارة مطرانية ماريوحنا المعمدان للأقباط الأرثوذكس بمدينة القوصية، وقدم التهنئة إلى الأنبا توماس مطران إيبارشية القوصية ومير بمناسبة العيد، وحرص على مصافحة الأهالي والأطفال الذين حرصوا على حضور القداس والتقط معهم الصور التذكارية.

زيارة إيبارشية الأقباط الأرثوذكس في منفلوط

واستكمل المحافظ ومرافقوه جولتهم بزيارة إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بمدينة منفلوط، وقدم التهاني للأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط والقيادات وشعب المطرانية بمناسبة عيد القيامة، وسط مشاركة من أطفال الكنيسة ابتهاجًا بالعيد، والذين استقبلوا المحافظ ومرافقوه بالورود وإطلاق الزغاريد وسط سعادة وفرح من جميع الحضور من شعب الكنيسة.