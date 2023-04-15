جروح وكسور وارتجاج بالمخ.. الحالة الصحية لـ15 مصابا بحادث الفرافرة- أسيوط

حصلت «الوطن» على تفاصيل الحالة الصحية لـ15 عاملا أصيبوا في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق «الفرافرة- ديروط» في نطاق محافظة أسيوط، والتي تسببت في وفاة طفل و15 مصابا تنوعت إصاباتهم ما بين كسور وجروح وارتجاج بالمخ وتم تحويلهم إلى مستشفيات أسيوط لتلقي العلاج.

الحالة الصحية للمصابين في حادث الفرافرة- أسيوط

وحول تفاصيل الحالة الصحية لضحايا حادث انقلاب سيارة نقل على طريق الفرافرة- ديروط، محملة بالعمال أغلبهم من الأطفال، وهي كالآتي: محمود محمد، 27 عاما، من مركز ساحل سليم، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، وزيدان أدهم حسن 13 عاما، جروح تهتكية بالوجه والجبهة واليدين، وكريم خليفة متولي 14 عاما، تم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وبسام حمادة عبود 12 عاما، جروح بالوجه والركبة، علاء فراج عبدالرحيم 16 عاما، جروح تهتكية بالوجه والجبهة واليدين.

كما أصيب رأفت محمد أحمد حامد 18 عاما، بجروح بالوجه، وإبراهيم شحاتة خليفة 20 عاما، جرح تهتك بالمرفق مع فقدان بالجلد وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وشريف عصام مهران 16 عاما، سجات باليدين، أحمد ممدوح أحمد 17 عاما، اشتباه كسر بقاع الجمجمة وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، محمد بركات متولي 12 عاما، جرح وتهتك بالفخذ وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، يوسف خليفة متولي 10 أعوام، كسر بعظام الجمجمة، علي فراج عبدالرحيم 13 عاما، جرح صغير باليد، عبود سعودي 13 عاما، كسر بعظام الجمجمة وما بعد الارتجاج، محمد بركات متولي 12 عاما، كسر بالفخذ اليمنى وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، محمد محمد مطاوع 12 عاما، جروح بالرأس والعين اليمنى وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

كما توفي طفل يُدعى حمادة سيد عبدالرحيم فراج، يبلغ عمره 12 عاما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.