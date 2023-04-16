وزير التنمية المحلية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: أدام الله المحبة

زار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئة إلى الاخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، وحضر قداس عيد القيامة المجيد الذي ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لفيف من الوزراء والمحافظين والكتاب والإعلاميين والفنانين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

عيد سعيد على أقباط مصر

وحرص اللواء هشام آمنة علي تقديم التهنئة إلي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد ، داعياً الله عز وجل أن يجعله عيدا سعيدا على جميع الأخوة الأقباط وأن يديم المحبة بين جميع أطياف الشعب المصري داخل وخارج مصر ويحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.