ماجدة خير الله: مسلسل تحت الوصاية درّة دراما رمضان

أشادت الناقدة ماجدة خيرالله، بمسلسل تحت الوصاية للمخرج محمد شاكر خضير، والذي وصفته بـ«درّة مسلسلات هذا العام»، مشددة على أنّ الحلقة التاسعة من مسلسل تحت الوصاية من أكثر حلقات المسلسل متعة وذكاء.

ومنحت الناقدة ماجدة خيرالله، العلاقة بين حنان (منى زكى) وعم ربيع (رشدي الشامي)، لقب «أجمل علاقة حب في مسلسلات هذا العام»، موضحة: «هو ليس حب بالمعني الضيق المحدود، لكنه إحساس بالمسؤوليه والولاء للآخر، كل منهما طوق نجاة وعامل إنقاذ وسند، هو بحرية ماهر وصاحب تجربة وشاطر في شغلته، ولكن كبر سنه يخذله، ويحجم رزقه، ويحرمه من العمل في البحر الذي يعشقه».

وأضافت في تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك»، «أما حنان فأرملة مثقلة بالمسووليات والهموم، في عالم متوحش لا يرحم الغريب أو الضعيف وقليل الخبرة، لذلك وجدت في عم ربيع الداعم الذي يمنحها من خبرته، ويحيطها بالعطف والحنان والتشجيع دون أن يثقل عليها بالفضول، ويتركها تبوح بما تريد أن تبوح به وقتما تشعر بالأمان».

وتابعت: «ربما لا نعرف ظروف عم ربيع ولا نعرف إن كان له أبناء وعائلة، أم أنّ عشق البحر سرق عمره، لكنه بكل تأكيد وجد في حنان الابنة التي لم ينجبها ووجدت فيه الوالد الذي تمنّته، فحنان لم تكتفي بندب حظها والبكاء على اللبن المسكوب، لكنها فكرت في حلول ذكية لتروض البحرية الذين يعملون معها، كما فكرت في حلول خارج الصندوق لمقاومة سخافات المعلمين المنافسين».