مسلسل 1000حمد الله على السلامة الحلقة 24.. سامح ييتعرض لوعكة صحية

توالت أحداث المسلسل بالمشاهد الكوميدية بين سامح وسميحة وسماح في أثناء رحلة بحثهم عن الجدة سوسو، في الحلقة 23، حيث حسد سامح ابن سميحة التي تقوم بدورها الفنانة يسرا.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 23.. وعكة صحية لـ سامح

شهدت الحلقة حسد انشراح لابن سميحة وهو سامح الذي يقوم بدورة آدم الشرقاوي حينما رأته حيث قالت «حلو أوي»، وتعرض على الفور للسقوط على الأرض واحولت عيناه، وأصيب بالمرض.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

تعرض شبكة قنوات سي بي سي، مسلسل 1000 حمد الله على السلامة يوميًا، الساعة 4.30 مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، ومن مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة أيضًا، الساعة 6.15 مساءً على قناة سي بي سي دراما.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بجانب يسرا، شيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، وعنبة، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب.