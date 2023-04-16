مواعيد عرض الحلقة 24 من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة بطولة يسرا

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة أحداثا مشوقة خاصةً بعد استمرار المشاهد بين سماح وحسام، ومشاجرته مع أحد الأشخاص من أجلها، لذلك نستعرض مواعيد عرض الحلقة 25 من المسلسل.

مواعيد عرض الحلقة 25 من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

وتعرض شبكة قنوات سي بي سي، مسلسل 1000 حمدالله على السلامة يوميًا، الساعة 4.30 مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، ومن مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة أيضًا، الساعة 6.15 مساءً على قناة سي بي سي دراما.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة بجانب يسرا، شيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، وعنبة، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب.