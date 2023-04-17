تجديد حبس المتهم بقتل والده في المرج.. هشم رأسه

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بقتل والده بالتعدي عليه بأداة بسبب خلافات بينهما في منطقة المرج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على أن يراعى التجديد له في الميعاد المُحدد.

البداية.. بلاغ

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المرج، يفيد بورود بلاغ من أهالي دائرة القسم بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق.

العثور على جثة مسن

وبالانتقال إلى مكان البلاغ واستصدار إذن من النيابة العامة، تم فتح الشقة وعُثر على جثة مسن في حالة تعفن رمي ومصاب بعدة ضربات على رأسه وغارقًا في دمائه.

وبعمل التحريات الأولية، دلت أن نجل المتوفى وراء قتله، بسبب خلافات بينهما، تطورت يوم الواقعة إلى مشاجرة، استل إثرها أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وسدد له عدة ضربات على رأسه أردته قتيلًا.

وبتقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات.