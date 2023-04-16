محافظ قنا يزور دير الأنبا بضابا لتهنئة أقباط نجع حمادي بعيد القيامة

قدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك أثناء زيارته لدير الأنبا بضابا بمركز نجع حمادي، على رأس وفد ضم قيادات المحافظة، وكان في استقباله القمص لوقا وكيل مطرانية نجع حمادي وتوابعها، وعدد من رجال الدين المسيحي.

محافظ قنا يقدم التهاني بعيد القيامة المجيد

وقدم محافظ قنا خلال اللقاء، خالص التهاني وأطيب الأمنيات لأقباط مصر عامة وأقباط محافظة قنا خاصة بعيد القيامة المجيد، مؤكدا أن هذه المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة في كل المناسبات، مشيدًا بمشاعر الإخوة والتماسك والتلاحم الكبير التي تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.

القمص لوقا يشكر محافظ قنا

من جانبه وجه القمص لوقا الشكر لمحافظ قنا على تقديمه التهنئة للمسيحيين بعيد القيامة المجيد، وحرصه الدائم على التواصل الدائم من خلال اللقاءات والزيارات في مختلف المناسبات، متمنياً دوام المحبة والسلام بين جميع أبناء الشعب المصري، وأن يعم الاستقرار جميع ربوع البلاد في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.