نشاط وزارة البيئة في أسبوع.. توقيع بروتوكولات ودعم الصناعة المصرية

نشرت وزارة البيئة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، نشاطها في الفترة من 8 إلى 15 أبريل 2023 التي بدأت بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، واستعرضت فيها ملامح تعزيز الحكومة للاقتصاد الدوار للاستفادة المثلي من الموارد الطبيعية، وأكدت أنّ دمج البعد البيئي في قطاعات التنمية هو حجر الأساس لتحقيق الاقتصاد الأخضر الدوار.

استراتيجية بين وزارة البيئة والصحة

وشاركت وزيرة البيئة في إطلاق الإطار الإستراتيجي القومي للصحة الواحدة 2023- 2027، مؤكدة أهمية العمل على منهجية الصحة الواحدة وعدم الفصل بينهما لمواجهة التحديات الصحية المشتركة بين الإنسان والحيوان والبيئة لضمان استدامتها.

وتنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، ناقش وزيرا البيئة والتنمية المحلية الموقف التنفيذي لبرامج البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، وأكدت وزيرة البيئة طرح مصانع التدوير للمستثمرين لضمان إشراك القطاع الخاص بالمنظومة.

عروس البحر

وقدّمت وزارة البيئة، الشكر للعاملين بمحميات البحر الأحمر والجهات الأمنية كافة، لجهودهم في التوصل إلى صاحب الصور المتداولة لاصطياد عروس البحر.

واصطحبت الدكتورة ياسمين فؤاد، قيادات الوزارة بجهازيها، في جولة تفقدية لمبنى الوزارة للتعرف على طبيعة ومتطلبات العمل الجديدة قبل الانتقال الفعلي لوزارة البيئة للعاصمة الإدارية الجديدة.

دعم وتنمية الصناعة المصرية

وشهدت الوزيرة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة، ممثلة في برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لتحقيق التعاون المشترك في مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها الواقعة في نطاق الهيئة.