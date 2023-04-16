البنك الأهلي يطرح خدمة جديدة لسحب الأموال دون رسوم إضافية

طرح البنك الأهلي المصري، خدمة جديدة تتيح لعملائه سحب النقدية من أقرب مزود خدمة تابع للبنك الأهلي، عن طريق ماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS، بخلاف طرق سحب الأموال التقليدية عبر ماكينات الصراف الآلي.

ماكينات نقاط البيع الإلكترونية

وأوضح البنك الأهلي في بيان عبر فيسبوك، أنّه يمكن لحاملي بطاقات البنك الأهلي المصري وبطاقات الخصم المباشر وبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من البنوك المحلية، التوجه إلى أقرب ماركت أو محطة وقود من الأماكن المذكورة أدناه وطلب سحب نقدية من بطاقتكم، من خلال ماكينات نقاط البيع الإلكترونية (POS) المتاحة في المحطة أو الماركت مجانا ودون رسوم إضافية، علما بأنّ الخدمة خاضعة لحدود السحب النقدي المحلية المطبقة لكل بنك على حدى ولكل بطاقة على حدى.

أماكن سحب النقود

ويمكن لعملاء البنك الأهلي الحصول على النقود من خلال شركاء البنك على مستوى الجمهورية، من خلال محطات الوقود والسلاسل التجارية المختلفة، المنتشرة في جميع محافظات مصر.