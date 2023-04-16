بعد رفع الفائدة.. أعلى 8 شهادات ثلاثية متغيرة بعائد ربع سنوي في البنوك

يبحث عدد كبير من أصحاب المدخرات عن عائد جيد على مدخراتهم، في ظل ارتفاع معدلات التضخم الكبير في العالم، وبعد قرار لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأخير رفع أسعار الفائدة 2% لتصل إلى 18.25% و19.25%، و18.75% على الترتيب وتمّ رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 18.75%.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أعلى شهادات ثلاثية متغيرة بعائد ربع سنوي في عدد من البنوك الموجودة في السوق المصرية.

شهادة بنك القاهرة «البريمو»

طرح بنك القاهرة شهادة البريمو، وأكّد البنك أن الفائدة 18% بدورية صرف ربع سنوية ولمدة 3 سنوات بحد أدنى 1000 جنيه لربط الشهادة.

شهادات بنك الكويت الوطني

أعلن بنك الكويت الوطني عن طرح شهادة ثلاثية بعائد متغير، وبسعر فائدة 20.25% سنويا، بدورية صرف ربع سنوية، ومدة الشهادات 3 سنوات، إذ أقر البنك الحد الأدنى لربط الشهادة 1000 جنيه.

شهادة البنك الأهلي اللاتينية

وأعلن البنك الأهلي المصري عن طرح شهادة ادخار بلاتينية بعائد متغير، يصل إلى 18.5%، وأكّدت دورية الصرف ربع سنوية ولمدة 3 سنوات، بحد أدنى لربط الشهادة 1000 جنيه.

شهادة بنك مصر الثلاثية المتغيرة

يمنح بنك مصر عملائه فرصة شراء شهادات ثلاثية بعائد صرف ربع سنوي 18.5%، وأكّد البنك أنَّه سيقوم بربط الشهادة بحد أدنى 1000 جنيه.

شهادة ميد بنك الثلاثية

يطرح ميد بنك شهادة ثلاثية متغيرة بعائد 18.5%، وأكّد البنك أنَّ دورية الصرف ربع سنوية بحد أدنى لربط الشهادة 1000 جنيه، ومدة الشهادة 3 سنوات.

شهادة البنك الأهلي الكويتي

طرح البنك الأهلي الكويتي شهادة ثلاثية متغيرة بفائدة 18.25% سنويًا، بدورية صرف ربع سنوية بحد أدنى 1000 جنيه.

الشهادة الثلاثية من بنك SAIB

أعلن بنك SAIB عن شهادة ثلاثية بفائدة 18% سنويًا، بدورية صرف ربع سنوية لمدة 3 سنوات، أكّد البنك أنَّ الحد الأدنى لربط الشهادة يجب ألا يقل عن 5 آلاف جنيه.

شهادة البنك الأهلي المتحد

أعلن البنك الأهلي المتحد عن طرح شهادة ثلاثية بعائد ربع سنوي ولمدة 3 سنوات بحد أدنى لربط الشهادة 5 آلاف جنيه.