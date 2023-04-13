تفاصيل التمويل العقاري لمحدودي الدخل من البنك الأهلي.. سعر فائدة 3%

كشف البنك الأهلي المصري عن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، لشهر أبريل 2023، ومن بينهم لمحدودي الدخل، المصريين المقيمين فقط، ومن الشروط ألا يقل سن المقترض عن 21 عامًا ولا يتجاوز الـ65 عامًا، عند انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظف، أو 75 عامًا بنهاية التمويل لأصحاب المعاشات.

وبحسب جدول برامج التمويل التابعة لمبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي الدخل من البنك الأهلي المصري، يكون الحد الأقصى لصاف الدخل الشهري للحصول على التمويل، 6 آلاف جنيه للفرد و8 آلاف للأسرة.

مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري

وسعر الفائدة 3% متناقص، ومدة القرض يكون الحد الأدنى 5 أعوام والأقصى 30 عامًا، وبالنسبة لقيمة الوحدة تحدد من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفقا للإعلان المصدر.

وتكون الدفعة المقدمة 10% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة، وقيمة التمويل يصل إلى 90% من إجمالي قيمة الوحدة.

مميزات التمويل العقاري في البنك الأهلي

ومن المميزات، بحسب ما ذكر البنك الأهلي المصري عبر الموقع الرسمي، أن مصاريف فتح الحساب تكون مجانًا، ومصاريف الاستعلام الائتماني مجانًا، ووثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.