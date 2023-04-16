موعد عودة البنوك للعمل بعد إجازة شم النسيم.. متى تفتح أبوابها؟

دخلت إجازة البنوك حيز التنفيذ، اعتبارًا من اليوم الأحد 16 أبريل 2023، بعد قرار البنك المركزي بتعطيل العمل يومي الأحد والاثنين 16 و17 أبريل 2023 بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم.

موعد عودة البنوك للعمل بعد إجازة شم النسيم

وبينما يترقب العملاء موعد عودة البنوك للعمل بعد إجازة شم النسيم، فإن عودة البنوك للعمل مرة أخرى لن تطول هذا الأسبوع، إذ يجرى تعطيل العمل بالقطاع المصرفي، اعتبارًا من الخميس المقبل بمناسبة عيد الفطر.

إجازة عيدي الفطر المبارك وتحرير سيناء

وعن موعد عودة البنوك للعمل بعد إجازة شم النسيم، يوضح البنك المركزي أن البنوك تستأنف النشاط الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وذلك قبل معاودة تعطيل العمل حتى يوم الثلاثاء التالي، حيث إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء، على أن تعاود البنوك العمل يوم الأربعاء 26 أبريل الجاري.

عيد القيامة وشم النسيم

كان البنك المركزي أعلن في وقت سابق جدول إجازات البنوك العاملة في السوق المحلية بمناسبة عيد القيامة وأعياد شم النسيم والفطر المبارك وتحرير سيناء، حيث تقرر منح العاملين بكل البنوك إجازة رسمية بدءا من اليوم الأحد الموافق 16 أبريل الجاري ويوم غدٍ الاثنين.

استئناف البنوك النشاط المصرفي

وتستأنف البنوك النشاط المصرفي، اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 أبريل الجاري، والأربعاء أيضا، على أن تعاود مجددا تعطيل العمل بمناسبة عيد الفطر المبارك بدءا من يوم الخميس المقبل الموافق 20 أبريل الجاري وتستمر العطلة الرسمية حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023 ثم يعاود العاملين بالبنوك إلى عملهم في صباح يوم الأربعاء 26 أبريل 2023.