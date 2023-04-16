«الأوقاف» تفتتح 23 مسجدا الجمعة المقبل

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، افتتاح 23 مسجدا يوم الجمعة المقبل، على أن يكون هناك 27 مسجدا جديدا، و6 صيانة وتطوير، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل، مبنى ومعنى.

افتتاحات مساجد

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد

- مديرية أوقاف الدقهلية:

1. الكبير – أبو الصير – تمي الأمديد.

2. نور الإسلام – أبو شلوية – السنبلاوين.

- مديرية أوقاف بني سويف:

3. النور – أبو صير – الواسطى.

- مديرية أوقاف البحيرة:

4. عبد الكريم أبو خطيب – أبو المطامير.

5. عمرو نور بالحاجر – كفر الدوار.

6. شعبان سطوحي بالحاجر – كفر الدوار.

7. أولاد الشيخ الغربي – أبو المطامير.

8. الرحمن – قرية مظهر بركة غطاس – أبو حمص.

9. الرتمة بولين – كفر الدوار.

10. نور الإسلام تروجي – أبو المطامير.

11. باغوص القبلي – النمرية - أبو المطامير.

12. الأربع- عزب قومبانية – أبو قير- كفر الدوار.

13. الرحمن – قري المعمل النوبارية – أبو المطامير.

صيانة وتطوير المساجد

- مديرية أوقاف المنيا:

14. فرجاني – عزبة عبد الونيس – طنبدي – مغاغة.

- مديرية أوقاف الشرقية:

15. نعيمة هانم إبراهيم – ع أبو حزين.

ك عياد – أبو حماد.

- مديرية أوقاف سوهاج:

16. النور – نجع البارود – المراغة.

- مديرية أوقاف أسيوط:

17. خير أمة – قرية الحمام - مركز أبنوب.

ثانيًا: مساجد الصيانة

- مديرية أوقاف بني سويف:

18. النور – عزبة خطاب – مناشي أبو صير – الواسطى.

19. جبر سعد- إفوة- الواسطى.

- مديرية أوقاف سوهاج:

20. آل كمال الدين – الكتكاتة - ساقلته.

- مديرية أوقاف قنا:

21. الرحمة المهداة – الشرقي سمهود – أبو تشت.

- مديرية أوقاف كفر الشيخ:

22. الشيخ مبارك - قرية الشيخ مبارك - بلطيم.

- مديرية أوقاف المنيا:

23. الإسلام – السوق القديم – البرجاية - المنيا.