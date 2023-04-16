«الصيد الآلي»: إقلاع 58 مركبا بالبرلس بعد استقرار حالة الطقس

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أن عدد 58 مركب صيد كبيرة، أقلعت ضمن رحلات صيد مساء اليوم وذلك بمياه البحر الأبيض المتوسط.

وأشار إلى أن الصيادين الذين يعملون على متن تلك المراكب سوف يقضون نحو 13 يوماً في عرض البحر، أي أنهم سوف يحتفلون بعيد الفطر المبارك في عرض البحر المتوسط.

وداع لأسر الصيادين بالبرلس وتحية المراكب تدوي في البحر

وأوضح "شرابي"، في تصريح لـ"الوطن"، أن الصيادين العاملين على تلك المراكب قد أقلعوا على متن مراكبهم من سواحل البرلس، وسط وداع من قبل أسرهم وأبنائهم، داعين الله أن يحفظهم لافتاً إلى أن الصيادين قد أطلقوا "سرينات" المراكب تحية لوداع أسرهم من أمام شواطئ البرلس.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم الأحد

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية أعلنت عن سرعة الرياح اليوم الأحد في محافظة كفر الشيخ، والتي بلغت نحو 5كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 0%، وكذلك الرطوبة بلغت 26%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمي بالمحافظة 31 درجة مئوية، والصغرى 11درجة مئوية.