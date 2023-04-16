أكبر المساجد العتيقة التي تجذب المصلين في ليلة القدر بالمنيا

تضم محافظة المنيا العشرات من المساجد العتيقة التي تجذب المصلين في ليلة القدر، حيث يتوافد عليها المئات لأداء صلاة التهجد والاعتكاف داخلها طوال ساعات الليل وحتى مطلع الفجر لما لها من نفحات وروحانيات كثيرة.

سيدي أحمد الفولي أهم المساجد في ليلة القدر بالمنيا

في مدينة المنيا تعد مساجد سيدي أحمد الفولي، صلاح الدين، الحاج فارس، فاطمة الزهراء، الحبشي، شاهين بك، اللمطي، القشيري من أهم المساجد العيقة التي تكتظ بالمصلين طوال شهر رمضان وفي ليلة القدر تشهد زحاما كبيرا في صلاة التهجد والاعتكاف.

وفي مدينة ملوي، تعد مساجد أنس ابن مالك، بلال ابن رباح، اليوسفي، العرفاني، التوبة، العمال، الهدي النبوي، العلم والإيمان، علي ابن أبي طالب، عمرو ابن العاص، المجيدي الشرقي، الأقطم، العبودية، الشيخ ناصر، الشيخ محروس، الشيخ درويش، الثانوية العسكرية، قباء، أحمد ابن حنبل، من أهم المساجد التي يتوافد عليها المصلون في ليلة القدر.

الحسن ابن الصالح قبلة المصلين في البهنسا

وفي مركز بني مزار، تعد مساجد الحسن ابن الصالح، والنور بالبهنسا، والرحمن، والعمري بأشروبه، حسن رضوان، وحمدي سيف النصر ببردونه، الزهراء والعتيق بأبو العباس، التقوي، الوسطاني بأبطوجة، العمري بشلقام، من أهم المساجد التي يتوافد عليها المصلون في ليلة القدر.

وفي مركز ديرمواس، تعد مساجد قباء، والصلاحي بدلجا، النصر بنزلة البدرمان، المجاهدين، الكبير بمدينة ديرمواس، الحاجة مني والقطايفة بالعمارية الغربية، الرحمن بالحاج قنديل، عبد الله الكدواني بطوخ، عباد الرحمن بالسوالم، أولاد أحمد بتل بني عمران، من أهم المساجد التي يتوافد عليه المصلون في ليلة القدر.