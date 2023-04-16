إصابة شخصين في انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بالشرقية

أصيب شخصان بحروق في انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بإصابة شخصين في انفجار أسطوانة غاز

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بتلقي المركز بلاغا بنشوب حريق داخل منزل بدائرة المركز إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز.

وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها، وتبين أن الحريق أسفر عن إصابة شخصين بحروق.

نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج

وتم الدفع بسيارتي اسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم في قسم الحروق بالمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.