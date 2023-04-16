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إدوارد يكشف لـ«الوطن» تفاصيل عودته للسينما بفيلم «الميثاق»: رعب

كتب:

بسمة شطا
01:45 م | الأحد 16 أبريل 2023
إدوارد

إدوارد

يعود الفنان إدوارد إلى السينما مجددًا بعد غياب دام لسنوات، من خلال فيلم سينمائي يحمل اسم الميثاق، وكشف إدوارد لـ«الوطن» تفاصيل الخاصة بالفيلم.

وقال إدوارد، إنه سيعود مجددًا إلى السينما بفيلم الميثاق، وهو فيلم رعب يشارك فيه مع مجموعة كبيرة من الفنانين، من بينهم فتحي عبدالوهاب، ودينا، وإسلام جمال، مشيرًا إلى أنّه انتهى من تصوير فيلمٍ جديد مع المخرج رؤوف عبدالعزيز. 

إدوارد يكشف تفاصيل عودته للسينما مجددا 

وكشف الفنان إدوارد عن تفاصيل الشخصية التي يقدمها في فيلم الميثاق، قائلًا: «أجسد فيه شخصية زوج دينا، ولدينا ابنة يحدث معها أشياء غريبة للغاية في إطار من الرعب وهو عمل مميز للغاية».

يذكر أنّ إدوارد شارك في السباق الرمضاني بعملين الأول مسلسل مذكرات زوج بجانب عدد من الفنانين منهم طارق لطفي، كما شارك فى مسلسل حضرة العمدة بجانب روبي ومحمود عبدالمغني، وبسمة وغيرهم.

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بقلم بسمة شطا