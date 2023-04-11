إدوارد عن مسلسل مذكرات زوج: مفيش رجل معداش بالأزمة اللي ناقشها العمل

شارك الفنان إدوارد فى السباق الرمضاني لهذا العام 2023 بمسلسل مذكرات زوج مع الفنان طارق لطفي والذي عرض فى النصف الأول من رمضان والذي كان يناقش أزمة منتصف العمر عند الرجال.

إدوارد يتحدث عن أزمة منتصف العمر فى مذكرات زوج

وبسؤال الفنان إدوارد عن أزمة منتصف العمر الذي كان يناقشها العمل قال فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»" «لا يوجد رجل لم يمر بأزمة منتصف العمر فهذا شيء طبيعي ولكن الأمر يتوقف عند كيفية تعاملك معها وكيفية رؤيتك للأمور فلابد وأن تكون مقتنعا بأنك من أجل الحصول على شئ تضحي بشئ أخر فهذه هى الحياة».

إدوارد: العيلة هي اللي هتسندك

وتابع إدوارد قائلا: «فمثلا وجود زوجتى بجواري ورؤية أولادي وهم يكبرون وبذل مجهود أكبر فى عملى ورؤيتى لحب الجمهور ونتيجة ما أفعله ورؤيتي لسعادة أسرتي بنجاحى كل هذا يجعلك تشعر بأن لك هدف فى الحياة وأن هناك رسالة تؤديها.. ومفيش أحلى من العيلة، هي اللى مهما عملت مفيش غيرها اللى هتسندك فى حياتك وهتبقي فى ضهرك كل واحد فينا ليه 2 قيراط المهم هو واخدهم فين بالظبط».