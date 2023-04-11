إدوارد يكشف لـ«الوطن» سبب غيابه عن الكوميديا السنوات الماضية

يشارك الفنان إدوارد خلال السباق الرمضاني بعملين وهما مسلسل حضرة العمدة ومسلسل مذكرات زوج واللذين يعود من خلالهما إلى الكوميديا مجددا ولكنها خليط مع الدراما.

وكشف الفنان إدوارد سبب غيابه عن منطقة الكوميديا في السنوات الماضية فقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «في الحقيقة كنت أريد أن أخوض تجربة جديدة وأقدم شخصيات مختلفة لم أقدمها من قبل وفي نفس الوقت كنت أريد أن أثبت للجمهور بأنني ممثل قادر على أداء كل الأدوار وليست الكوميديا فقط، وبالفعل خلال السنوات الماضية حصدت كثيرا من الجوائز على الأدوار التي قدمتها بعيدا عن الكوميديا ولاقت إعجاب الجمهور».

إدوارد يتحدث عن سبب غيابه عن الكوميديا

وتابع إدوارد قائلا «أنا فنان محب للكوميديا بشكل كبير وأجد نفسي فيها والحقيقة أن ابتعادي عنها لسنوات جعلني أشتاق إليها ولذلك قدمت هذا العام جزءا كوميديا بسيطا في شخصياتي سواء شخصية دياب الشخصية الشريرة التي أقدمها في مسلسل حضرة العمدة وشخصية ياسر التي أقدمها في مسلسل مذكرات زوج وقد أضفت لهم لمحات كوميديا بسيطة لأن الدور والعمل لا ينتمون لنوعية الأعمال الكوميديا وإنما هي أعمال جادة تتحدث عن موضوعات اجتماعية مهمة للجمهور وفعلت ذلك مؤقتا حتى أجد عمل كوميدي يعيدنى لهذه المنطقة مرة أخرى».