إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك.. واصطدام تروسيكل بعربة كارو بالمنيا

أصيب 4 أشخاص، إثر وقوع حادثي انقلاب توك توك بالطريق الزراعي السريع مصر-أسوان، واصطدام تروسيكل بعربة كارو في مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا.

انقلاب توك توك في مدينة سمالوط

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب توك توك بدون لوحات معدنية، بالطريق الزراعي السريع، أمام موقف سيارات الميكروباص الأجرة بمدينة سمالوط، ما أسفر عن إصابة كل من: مروان أحمد 51 عاما، حمدان جمال 42 عاما، وتم نقلهما إلى المستشفي النموذجي لتلقي العلاج.

اصطدام تروسيكل بعربة كارو

كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل بدون لوحات معدنية وعربة كارو بالطريق الزراعي السريع، أمام قرية البيهو في جنوب مدينة سمالوط.

بالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: علاء هاشم 50 عاما، موظف، يوسف شعبان 14 عاما، طالب، مقيمين في قرية البيهو، وتم نقلهما إلى المستشفي المركزي لتلقي العلاج.

تم تحرير محضرين بالحادثين وتحفظت إدارة المرور على التوك توك والتروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.