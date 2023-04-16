إصابة 7 عمال إثر انقلاب سيارتين ربع نقل في بني مزار

أصيب 7 عمال إثر انقلاب سيارتين ربع نقل في حادثين بمركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، الأول أمام قرية الشيخ فضل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم ونتج عنه إصابة 5 عمال، والثاني بطريق الواحات وأسفر عن إصابة عاملين اثنين.

انقلاب ربع نقل بطريق الواحات

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق الواحات في غرب الوحدة المحلية لقرية صندفا بمركز بني مزار، مما أسفر عن إصابة كل من: أحمد محمود 52 عاما، عامل، مقيم بمحافظة البحيرة، محمد خضر 28 عاما، عامل، مقيم في محافظة قنا، وتم نقلهما إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي

كما تلقى مأمور مركز شرطة بني مزار، إخطارا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم في جنوب قرية الشيخ فضل.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة مما أسفر عن إصابة 5 عمال جميعهم من قرية الشيخ فضل بشرق النيل ببني مزار وهم: أحمد كامل 30 عاما، صابر مخلوف 25 عاما، محمد حسين 31 عاما، محمد سلامة 24 عاما، شعبان صلاح 30 عاما، وتم نقلهم إلي مستشفي التكامل بنفس القرية لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادثين وتسير الحركة، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.