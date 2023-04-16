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إصابة 6 أشخاص نتيجة قصف أوكراني جديد على دونيتسك

كتب:

حسن رمضان
07:56 ص | الأحد 16 أبريل 2023
آثار قصف أوكراني على «دونيتسك»-صورة أرشيفية

آثار قصف أوكراني على «دونيتسك»-صورة أرشيفية

أصيب 6 أشخاص نتيجة قصف أوكراني جديد على دونيتسك في ليلة عيد الفصح، وفقا لما أعلنه القائم بأعمال رئيس المقاطعة دينيس بوشيلين.

وأطلقت القوات الأوكرانية، 6  قذائف من عيار 155 مليمتر على مناطق في  دونيتسك، وفي وقت سابق، قصفت القوات الأوكرانية، دونيتسك للمرة الرابعة ليلة عيد الفصح، وأطلقت 5  قذائف من عيار 155 مليمتر.

وفي هولندا، نظم اللاجئون الأوكرانيون احتجاجًا بسبب سوء الأحوال المعيشية في قاعدة عسكرية بمقاطعة جيلديرلاند الواقعة وسط البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.

بولندا تقرر حظر استيراد الحبوب مؤقتًا من أوكرانيا

وتعليقا على قرار الحكومة البولندية، أمس السبت، حظر استيراد الحبوب مؤقتًا من أوكرانيا، وجهت وزارة السياسة الزراعية الأوكرانية، صباح اليوم الأحد، انتقادات لاذعة لـ«وارسو»،  بسبب الخطوة،  مضيفة في بيان، إن القرار يتعارض مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الرةسية.

 

 

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