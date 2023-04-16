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إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالجيزة

كتب:

منتصر سليمان
10:21 ص | الأحد 16 أبريل 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شهد الطريق الصحراوي بمدينة أطفيح جنوب الجيزة إصابة 5 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انقلاب سيارة

وورد بلاغ إلى غرفة عمليات الجيزة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأطفيح جنوب الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة 5 أشخاص، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقام رجال المرور بإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى. 

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بقلم منتصر سليمان