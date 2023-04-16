ضبط 106 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك في كفر الشيخ

أكد الدكتور شعبان مغنم، مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، أن الحملات البيطرية من قبل الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر تمكنت من ضبط 106 كيلوجرامات فسيخ مملح غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.

لجان رقابية علي الأسواق الحرة لضبط الأسماك الفاسدة

وأوضح مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ لـ«الوطن»، أن الإدارة تقوم بالمرور المكثف على الأسواق خلال تلك الأيام حتى تتمكن من ضبط الأسماك غير الصالحة للاستخدام الآدمي، ومنع وصولها للمواطنين، لافتاً إلى العمل على مدار اليوم لمحاربة حالات الغش التجاري بشتى السبل القانونية.

حملات يومية على محال الفسيخ

وأضاف «نشن حملات مكثفة على محلات الفسيخ بشكل يومي، وكذلك علي محال الأسماك المجمدة، ونقوم بضبط أي مخالفات حال وجود أسماك غير صالحة، وتحرير محاضر بذلك».

يذكر أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات التي تتصدر إنتاج محافظات الجمهورية من البلطي، والبوري، بواقع إنتاج 45% من إجمالي الإنتاج في مصر.