جامع البحر في دمياط.. تحفة أندلسية تجذب المصلين خلال شهر رمضان «صور»

يقبل المصلون في محافظة دمياط خلال شهر رمضان من كل عام على أداء الصلوات في المساجد الأثرية، ومنها مسجد البحر، والذي يمتلأ عن آخره خاصة في العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

زخارف إسلامية على الطراز الأندلسي

ومسجد البحر تحفة هندسية معمارية يتميز بالزخارف الإسلامية الجميلة المصممة على الطراز الأندلسى القديم، فهو واجهة يقصدها كبار المشاريخ والأئمة أثناء زيارتهم لمحافظة دمياط، وذلك حسبما قال الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، لـ«الوطن»، كما يعد ملتقى المصلين طوال شهر رمضان المبارك خاصة في صلاتي التراويح والتهجد.

5 قباب ومئذنتان ومكتبة

ويقع مسجد البحر في موقع جغرافى متميز بوسط مدينة دمياط على الضفة الشرقية للنيل، وبُني للمرة الأولى في عهد الحكم العثماني على مساحة 1200 متر مربع على الطراز الأندلسي، ثم أعيد تجديده وبنائه للمرة الثانية على الطراز الأندلسي أيضا عام 1967، وجدرانه مزينة بأروع النقوش الإسلامية، وله خمس قباب ومئذنتان وملحق به مكتبة ثقافية ودينية، وأعيد ترميمه سنة 1997 واُفتتح ليلة الإسراء والمعراج عام 1418هجريا، حسبما ذكر «سلامة».