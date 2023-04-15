بث مباشر.. قناة الحياة تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين كتب: شريف سليمان 08:12 م | السبت 15 أبريل 2023 صلاة التراويح تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة الحياة، من مسجد الإمام الحسين. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «صلى التراويح ومات».. وفاة طبيب بالقليوبية أثناء أداء العمرة حكاية مطرب سعودي يؤم المصلين في التراويح من 20 سنة.. من هو؟ «فيديو» قناة الناس تذيع فيديو للشيخ محمود حمدان غلاب إمام صلاة التراويح بفرنسا قناة الناس تذيع صلاة التراويح لقارئ مصري من واشنطن ضمن «سفراء دولة التلاوة» قناة الناس تذيع مقطعا من صلاة التراويح لقارئ مصري في أستراليا قناة الناس تعرض تلاوة للشيخ خالد رجب عبداللطيف في صلاة التراويح بالبرازيل صلاة التراويح التراويح قناة الحياة صلاة العشاء بقلم شريف سليمان