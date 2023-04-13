جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني في الجيزة

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2023، الذي يبدأ يوم 6 مايو 2023 حتى 10 مايو، بعد اعتماده رسميا من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

- يوم الخميس 11 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف ويخصص 20 دقيقة للإملاء من زمن الإجابة.

- يوم السبت 13 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف الساعة.

- يوم الأحد 14 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف.

- يوم الاثنين 15 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف.

جدول امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع الفصل الدراسي الثاني 2023 للعام الدراسي الحالي، ويُعقد امتحان اللغة الثانية يتم في نفس الأيام على أن تكون مادة اللغة الإنجليزية المستوى الرفيع.

- يوم 29 أبريل 2023 امتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف الساعة.

- يوم 30 أبريل 2023: امتحان مستوي الرفيع لمدة ساعتان.