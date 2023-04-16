جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023 في الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2023 عام ولغات، وذلك بعد اعتماده رسميا من محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، إذ يبدأ يوم 6 حتى 25 مايو 2023.

وشددت مديرية التعليم بالجيزة، على موجهي الإدارات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكل المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

- يوم السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط لمدة ساعتين ونصف، وتخصيص 20 دقيقة للإملاء، الفترة الصباحية من الساعة الثامنة ونصف إلى الساعة الحادية عشر، والفترة المسائية من الساعة الواحدة وحتى الثالثة ونصف.

- يوم الاثنين 8 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين الفترة الصباحية من الساعة الثامنة ونصف إلى الساعة العاشرة ونصف، والفترة المسائية من الساعة الواحدة وحتى الثالثة.

- يوم الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين الفترة الصباحية من الساعة الثامنة ونصف إلى الساعة العاشرة ونصف، والفترة المسائية من الساعة الواحدة وحتى الثالثة.

- يوم السبت 13 مايو 2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين الفترة الصباحية من الساعة الثامنة ونصف إلى الساعة العاشرة ونصف، والفترة المسائية من الساعة الواحدة وحتى الثالثة.

- يوم الاثنين 14 مايو 2023: امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين الفترة الصباحية من الساعة الثامنة ونصف إلى الساعة العاشرة ونصف، والفترة المسائية من الساعة الواحدة وحتى الثالثة.

- يوم الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين الفترة الصباحية من الساعة الثامنة ونصف إلى الساعة العاشرة ونصف، والفترة المسائية من الساعة الواحدة وحتى الثالثة.