«مياه القناة» تستعد لاستقبال عيد الفطر بغرفة طوارئ وإلغاء الإجازات

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك، من خلال خطة متكاملة على مستوى محافظات إقليم القناة، وهي السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، متمثلة في انتظام العمل بجميع المحطات سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي وشبكات، وإلغاء الإجازات بالنسبة للقيادات، والعمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة العيد.

انتشار معدات التدخل السريع

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن خطة استعدادات عيد الفطر المبارك تشمل العاملين بالحملة الميكانيكية بالشركة وهي رفع درجة استعداد جميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك لمجابهة أى حدث مفاجئ خلال إجازة أيام العيد، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أي اانسداد في الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات بمحافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

تشكيل غرفة طوارئ

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم تشكيل غرفة طوارئ على مستوى إقليم محافظات القناة تعمل علي مدار 24 ساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ومنع إجازات جميع العاملين في المواقع الهامة التابعة للشركة، مؤكداً على أهمية متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً، والاطمئنان بصفة مستمرة على انتظام العمل وكفاءة المحطات وشبكات المياه والصرف الصحي للعمل بكامل طاقتها وضمان استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من عمل اختبار لمحولات الديزل والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال إانقطاع التيار الكهربائي، إضافة الي المتابعة المستمرة من مديرى محطات الصرف الصحى ومحطات الرفع للتأكد انها تعمل علي مدار الساعة دون توقف والتأكد من سلامة الطلمبات، كما تم التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث.