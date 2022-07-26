غسيل شبكات مياه الشرب بطهطا من الحادية عشرة مساء حتى الثالثة صباحا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج القيام بأعمال الغسيل الدوري لشبكات مياه مدينة طهطا اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وحتى الثالثة من صباح الأربعاء الموافق 27 من نفس الشهر ولمدة 4 ساعات.

غسيل الشبكات يساهم في توفير المياه

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، موضحًا أن القيام بأعمال غسيل الشبكات يساهم فى توفير مياه نظيفة ومطابقة للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.

تلقى شكاوى المواطنين

وأوضحت مها غازي، مدير إدارة الإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي هاتف أرضىي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتساب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg.وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة وعدم استخدام المياه خلال فترة غسيل الشبكات.

مياه سوهاج تعقد ندوات تعريفية وتوعوية

وفى إطار آخر فقد قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، بعقد عدة ندوات توعوية للحفاظ على المياه وتعريفية بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».