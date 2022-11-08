92 مليون جنيه تكلفة إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

فى اطار الخطة الاستثمارية لمحافظة سوهاج والتى تستهدف الارتقاء وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين اكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج انه جارى تنفيذ اعمال احلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بقيمة 92 مليون جنيه والتى من المقرر الانتهاء منها فى مارس 2023.واوضح اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج ان خطة الاحلال والتجديد تستهدف تغير خطوط المياه الاسبستوس القديمة بخطوط جديدة بلاستيكية وتدعيم ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى ومد خدمات الصرف الصحى للمناطق المحرومة والمستجدة.

إحلال وتجديد شبكات مياه سوهاج

واوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب انه جارى اعمال الاحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بعدد من المراكز بالمحافظة وان اعمال الاحلال والتجديد تشمل احلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمركز طهطا بقيمة 10.2 مليون جنيه بشوارع احمد عنبر وبورسعيد وصلاح سالم وفريد سمعان والجنينة وخليل الجلب وشارعى النوايب وعبد الحميد سعيد بساحل طهطا وانه بلغت نسبة التنفيذ 70% وكذلك رفع كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب بقرى مركز ساقلتة بقيمة 7.6 مليون جنيه والتى تشمل احلال وتجديد خطي طرد قطر 8 بوصة و 12 بوصة لمحطة مياه الطوايل النقالي وانه بلغت نسبة التنفيذ 85% وكذلك اعمال الاحلال والتجديد بمركز المنشاة بشارع الجبانة وشارع البحر بقيمة 538 الف جنيه وانه بلغت نسبة التنفيذ 5% هذا بالاضافة الى احلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمركز اخميم بقيمة 13.8 مليون جنيه بمناطق ابو بكر والتامينات والادارة التعليمية وناصر الزراعى وسيدى كمال الدين وبنك القرية القديم وانه بلغت نسبة التنفيذ 30%.

نسب تنفيذ إحلال وتجديد شبكات مياه سوهاج

كما انه جارى اعمال الاحلال والتجديد بمركز ومدينة سوهاج بمناطق نجع ابو شجرة وقرية الصلعا وقرية اولاد عزاز بقيمة 38.1 جنيه وانه بلغت نسب التنفيذ 51%.كما انه جارى اعمال الاحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحى بمراكز طهطا وسوهاج واخميم بقيمة 13.7 مليون جنيه وانه الاعمال الجارى تنفيذها بمركز طهطا فى شارع الاربعين بالشيخ عبد الله وشارع العزاب وتفرعاته وشارع الصابرين بطريق بنهو وشارع متولى الشعراوى وتفرعاته وشارع شل وشارع ترعة الحرافشة المتفرع من صلاح سالم.

تدعيم شبكات مياه سوهاج

هذا بالاضافة الى تدعيم شبكات الصرف الصحى بجى غرب ومد اسستكمال شبكات الصرف الصحى للمناطق المحرومة والمستجدة بمركز اخميم وانه بلغت نسب التنفيذ لاعمال الصرف الصحى 12% هذا بالاضافة الى مد خدمة الصرف الصحى للمناطق المستجدة بقريتى الشيخ مكرم وتونس بقيمة 1.8 مليون جنيه واحلال وتجديد شبكات انحدار الصرف الصحى والتى تمتد من شارع 16 حتى محطة رفع صرف صحى رقم 3 بشارع التحرير بطول 560 متر قطر 500 ملى بتكلفة اجمالية تبلغ 7.3 مليون جنيه.