أبرز البراكين فتكاً بالبشرية على مر التاريخ.. بيناتوبو وتامبورا

تُعَدُّ الثورات البركانية من كوارث الطبيعة التي تتسبب في وفاة المئات، وربما الآلاف، من الأشخاص، و تترك آثارًا تدوم لسنوات عديدة، وتشرد مئات العائلات.

أبرز البراكين على مر التاريخ

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، بعضاً من أشهر البراكين التي فتكت بالبشرية على مر التاريخ، منها:

1- بركان فيزوف في إيطاليا عام 79 ميلادية، حيث دفن تحت رماده مدينة بومبي الرومانية وأدى إلى مقتل حوالي 16,000 شخص.

2- بركان تامبورا في إندونيسيا عام 1815، حيث تسبب في وفاة حوالي 92,000 شخص نتيجة للحمم البركانية والتسونامي والجوع.

3- بركان كراكاتوا في إندونيسيا عام 1883، حيث تسبب في وفاة حوالي 36,000 شخص نتيجة للانفجار الضخم الذي تسبب في تدمير الجزء الغربي من جزيرة جاوة والتسونامي الذي أتى على السواحل القريبة، بحسب ما نقلته صحيفة «يو إس إيه توداي» الأمريكية.

4- بركان بيلاتوف في روسيا عام 1956، حيث تسبب في وفاة 1,200 شخص وتشرد حوالي 35,000 آخرين نتيجة للانفجار الضخم الذي أدى إلى تدمير القرى المحيطة به.

5- بركان نيفادو ديل رويز في المكسيك عام 1985، حيث تسبب في وفاة حوالي 25,000 شخص جراء الانفجار الضخم والزلزال الذي أعقبه.

6- بركان بيناتوبو في الفلبين عام 1991، حيث تسبب في وفاة 800 شخص وتشريد حوالي 100,000 آخرين نتيجة للانفجار الضخم الذي تسبب في تدمير المناطق المحيطة به.

7- بركان إيجو في إيطاليا عام 1991، حيث تسبب في وفاة 77 شخص وتشرد حوالي 60,000 آخرين نتيجة للانفجار الضخم الذي تسبب في تدمير البلدات المحيطة به.