«صحة الشرقية» تناقش خطة التأمين الطبي خلال الاحتفالات بالأعياد

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا صباح اليوم، مع مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة ومديرة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق ومديري مستشفيات الكبد والجهاز الهضمي بههيا وطوارئ فاقوس التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، ومدير مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، وممثل فرع هيئة الإسعاف بالشرقية، لمناقشة خطة التأمين الطبي خلال هذه الفترة تزامنا مع الأعياد والاحتفالات الحالية والقادمة، والتي تتضمن تقديم الخدمة العلاجية والوقائية والإسعافية.

وناقش الاجتماع خطة التأمين الطبي، ووضع خطة العمل خلال الأيام المقبلة، وآليات تنفيذ خطة رفع درجة الاستعداد القصوى أثناء احتفالات عيد القيامة المجيد، وأعياد شم النسيم، وعيد الفطر المبارك.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات

وأكد وكيل وزارة الصحة على مديري الإدارات الصحية والمستشفيات والإسعاف، بوضع خطة مرور مكثفة على منافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين خلال فترة الأعياد والمناسبات القادمة، والتأكد من توافر الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته بالمستشفيات، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والمخزون الاستراتيجي منها، ومضاعفة أدوية الطوارئ بأقسام الاستقبال والطوارئ.

كما شدد على العمل على دمج صيدلية الطوارئ مع صيدلية الاستقبال، وتواجدها بمكان قريب من قسم الاستقبال، والتأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، مع التأكيد على سرعة الاستجابة في التعامل مع الحالات المرضية ومصابي الحوادث، من خلال الفرق الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ، وعدم انتظار المسعف برفقة المريض بالمستشفى أكثر من ساعة كحد أقصى.

سهولة تواصل المواطنين مع المنشآت الطبية

ووجه بالتواجد الفعلي للمدير المناوب، ولفرق خدمة المواطنين بالمستشفيات، وسهولة تواصل المواطنين مع الجهاز الإشرافي بكل منشأة طبية، والعمل على نمو معدل مؤشرات أداء العمل بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية.

كما أكد الدكتور هشام مسعود على مديري المستشفيات بالمتابعة المستمرة للأقسام الطبية المختلفة، وخاصة الأقسام الحرجة، مثل قسم الاستقبال والطوارئ، والعنايات المركزة، والكلي الصناعي، والتأكد من انتظام جلسات الغسيل الكلوي، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، ومتابعة تطبيق كافة معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي بالأقسام، وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، والإجراءات الصحيحة للتخلص الآمن النفايات الطبية الخطرة بها.

متابعة لوحات الكهرباء بالمستشفيات

ووجه «مسعود» بمتابعة لوحات الكهرباء والمخارج والتمديدات الخاصة بها، ومفاتيح الكهرباء داخل جميع الأماكن والغرف، والتأكد من سلامتها وتغطية جميع الكابلات الكهربائية، ومتابعة المولدات الكهربائية، وطفايات الحريق، وإجراءات التخلص من الكهنة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بصورة منتظمة.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على وضع خطة مرور من إدارة العلاج الحر على المستشفيات العلاجية غير الحكومية الخاصة، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية بها، ومن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمصابين، وخاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ، خلال فترة الأعياد، والتأكيد عليهم بالتعامل مع أي حالات طارئة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

تكثيف أعمال مراقبة الأغذية

وشدد «مسعود» على تكثيف أعمال مراقبة الأغذية، ومتابعة مطابخ المستشفيات، والوجبات الغذائية المقدمة بها، وتكثيف أعمال وحملات صحة البيئة، والسلامة والصحة المهنية، وأعمال التطهير في أماكن التجمعات، والمعسكرات، وأماكن تمركزات قوات الأمن وغيرها، مع تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين من الرجال والسيدات.

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الكامل بين كافة مستشفيات الصحة والتعليمية والأمانة والإدارات الصحية بالمحافظة، مؤكداً على أهمية بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة الصحية، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.