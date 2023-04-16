موعد عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة dmc اليوم

بعد عرض الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة، يرغب جمهور الفنان محمد رمضان في استكمال الأحداث المشوقة ومعرفة مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 21 على dmc وdmc دراما اليوم، وكانت أوضحت قنوات dmc مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة منذ بدء السباق الرمضاني 2023.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة

وتعرض الحلقة 21 من مسلسل جعفر العمدة على dmc وdmc دراما اليوم، حصريا على شاشتها ضمن خريطتها البرامجية في موسم الدراما الرمضانية 2023، بجانب عدد من المسلسلات الأخرى، الساعة 10.15 مساءً، وتعاد الحلقة الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية فتكون 9:45 صباحًا، على قناة dmc.

أما المواعيد على قناة dmc دراما، تبدأ الساعة 6:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون 1:30 صباحًا، أما الإعادة الثانية 12 ظهرًا.

مسلسل جعفر العمدة

يُذكر أنَّ مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان بجانب مجموعة من الفنانين، وبينهم هالة صدقي، ومي كساب، وزينة، وإيمان العاصي، منة فضالي، وعصام السقا وأحمد فهيم، وإخراج وتأليف محمد سامي.