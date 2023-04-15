مسلسل جعفر العمدة الحلقة 24.. الاعتداء على زينة لإجهاضها

عرضت الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، على شاشة قناة دي إم سي دراما، وشهدت الحلقة أحداثًا مشوقة للجمهور.

أحداث الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة

وينجح منذر رياحنة «شوقي فتح الله»، خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة، في الوصول لمكان تواجد «بلال شامة» مجدي بدر، ويطلب منه معرفة حكاية خطف ابن جعفر، ولكن بلال شامة يطلب مليون جنيه قبل أن يتكلم، ليوافق شوقي على عرضه، ويقوم بالتصوير معه، ويذهب بعد ذلك إلى شقيقه إيمان العاصي ويفاجأها بصورته مع بلال شامة.

وتطلب «وداد» من سيد شقيق جعفر العمدة، السماح وأن ترجع لعصمته مرة أخري، وتقوم بالاعتذار، بعد زوجاها من شوقي فتح الله، ولكن يقابل حديثها بالرفض ويقوم بضربها على وجهها.

ويحاول جعفر العمدة، معرفة مكان تواجد عايدة زوجته، وينجح بالفعل، ولكنه يصل إلى مكانها متأخر بعد ان قاموا عدد من السيدات بضربها في بطنها لإجهاض الطفل.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.