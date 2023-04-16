محافظ البحر الأحمر يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

احتفل آلاف الأقباط اليوم بعيد القيامة المجيد في مدن محافظة البحر الأحمر، في أجواء رائعة، وسط حالة من الفرحة بين الجميع.

تهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد

وقدم سكرتير عام المحافظة التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد أثناء حضور القداس بكنائس الأنبا شنودة والقديس يوسف والكنيسة الإنجيلية بالغردقة نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وجاء فيها «تهنئة خاصة مني ومن أبناء محافظة البحر الأحمر لإخواتنا المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، نتمنى أن تمتلئ أيامكم بالفرح والمحبة».

رفع حالة الطوارئ لتأمين الاحتفالات

وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في بيان صحفي، لرفع حالة الطوارئ لتأمين وسلامة الإخوة المسيحيين خلال احتفالات العيد، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار هما الأساس في بناء مجتمع متماسك في إطار التعايش السلمي والتفاهم بين أبناء محافظة البحر الأحمر، والروح الوطنية العالية في البلاد.