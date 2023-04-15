إجازة عيد الفطر ترفع نسب الإشغالات في فنادق الغردقة

شهدت فنادق الغردقة إقبال كبير على الحجوزات لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك على شواطئها، والتي تشهد ارتفاع معدلات حركة السياحة الداخلية، ونسبة الإشغالات بالفنادق تزامنا مع ارتفاع معدل حركة الطيران الخارجية الوافدة إلى منتجعاتها وفنادقها.

حجوزات فنادق الغردقة

وكشف سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك إقبال كبير على حجوزات فنادق الغردقة في عيد الفطر، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق خلال العيد وتصل إلى 90% في عدد من الفنادق.

أسعار فنادق الغردقة

ومن جانبه كشف عاطف البيه صاحب شركة سياحة بالغردقة بأن سعر الليلة للفرد الواحد بفنادق الغردقة تبدأ بـ500 جنيه في الغرفة المزدوجة بفنادق ثلاثة نجوم، وسعر الفرد في فنادق الأربعة نجوم تبدأ الف جنيه في الليلة، وتبدأ من ألفين جنيه بفنادق الخمسة نجوم.

استعدادات فنادق الغردقة في العيد

ورفعت أجهزة مدينة الغردقة درجة الاستعداد لاستقبال آلاف الزائرين من رواد ونزلاء الفنادق السياحية في عيد الفطر المبارك، وشكل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر غرفة عمليات رئيسية بمقر ديوان عام المحافظة ومنع إجازات الأطباء في صحة البحر الأحمر والتنسيق مع مديرية الأمن بتأمين المنشآت السياحية والشواطئ العامة.