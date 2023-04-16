محافظ بني سويف يهنئ أبناء الطوائف المسيحية بعيد القيامة المجيد

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، عددًا من الكنائس بمدينة بني سويف، لتهنئة الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بحضور عدد من قيادات المحافظة ورجال الدين الإسلامي.

محافظ بني سويف يهنئ الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

بدأت الجولة بزيارة المحافظ الكنيسة الإنجيلية بميدان مولد النبي، حيث قدم التهنئة بهذه المناسبة لأبناء الطائفة الإنجيلية، وكان في استقبالهم راعي الكنيسة القس أكرم ناجي، وسادت بين الحاضرين روح المحبة والتسامح والتلاحم والتكاتف والفرح والسعادة والدعاء للوطن بالتقدم والرخاء، وأن يحفظه الله من كل مكروه وسوء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستكمل محافظ بني سويف جولته بزيارة الكنيسة الكاثوليكية، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا توماس عدلي مطران الأقباط الكاثوليك بمحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف، ونيافة القمص بولس فهمي وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف على رأس جمع من الآباء والقساوسة من قيادات ومسؤولي الكنيسة، حيث قدم المحافظ التهنئة للأقباط الكاثوليك بهذه المناسبة، متمنيا لهم لكل الأمنيات الطيبة بعيد القيامة المجيد.

أقباط بني سويف يحتفلون بعيد القيامة المجيد

كما شهدت كنائس وأديرة محافظة بني سويف حالة من الفرحة والسعادة احتفالًا بعيد القيامة المجيد، وسط استقبالات رسمية وشعبية لتقديم التهنئة بالعيد، حيث تزينت الكنائس والأديرة بالورود ابتهاجًا بالعيد.

وتوجه عدد كبير من الأقباط صباح اليوم إلى مختلف كنائس وأديرة المحافظة للاحتفال بعيد القيامة المجيد واستقبال المهنئين بالعيد وسط فرحة من الجميع.