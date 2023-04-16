تجهيز الحدائق والمتنزهات وحملات تموينية مكبرة استعدادا لشم النسيم بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استعداد المحافظة لعيد شم النسيم بتجهيز كافة الحدائق والمتنزهات العامة على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء لاستقبال المواطنين ومراجعة كافة العبارات النهرية والمعديات سواء خاصة أو عامة للتأكد من صلاحيتها وسلامتها ومتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين الرئيسية ورفع كافة الإشغالات، مع الاهتمام بأعمال الإنارة لتيسير حركة المرور والتيسير على المارة وإلغاء كافة الإجازات والراحات للمسئولين خلال فترة الاحتفالات للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

فتح الحدائق والمتنزهات

وكلف محافظ أسيوط، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بفتح الحدائق والمتنزهات في ساعات مبكرة خلال شم النسيم، لإعطاء الفرصة للمواطنين والأطفال للاستمتاع بمظاهر البهجة والاحتفالات ووقف إجازات العاملين بقطاع النظافة والتجميل وتكثيف تواجدهم بمناطق تجمع المواطنين للحفاظ على نظافة الشوارع والميادين والحدائق بما يوفر للمواطنين والزوار سبل الراحة والسلامة والحفاظ على المظهر الحضاري.

كما وجه المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة بتكثيف الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال عيد شم النسيم ومتابعة مواقف السيارات لعدم استغلال المواطنين مع التشديد على متابعة ورصد أي حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل مع المخالفين بكل حسم طبقاً للقانون.

توافر السلع الغذائية

وأصدر المحافظ توجيهاته بمراجعة توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية بشكل كامل والمتابعة المستمرة لحالة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وجودتها، فضلا عن جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف ورفع درجة الاستعداد خلال الأعياد.

ضبط الحركة المرورية

وأشار اللواء عصام سعد إلى إنه تم التنبيه على مسئولي المرور لنشر اللجان المرورية الثابتة والمتحركة لضبط حركة مرور السيارات في الشوارع والميادين الرئيسية ومحيط الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل بمختلف مدن المحافظة لضمان انسياب الحركة المرورية وعدم حدوث اختناقات وتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين.

تشكيل غرفة عمليات

وأوضح محافظ أسيوط إنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف فرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها.