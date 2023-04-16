جامعة أسيوط تختتم فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية المهارات الحياتية

اختتمت جامعة أسيوط فعاليات البرنامج التدريبي المقدم من وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومديرية الشباب والرياضة بأسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

الأنشطة الطلابية

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، على حرص إدارة الجامعة مشاركة أبنائها الطلاب في مختلف الأنشطة الطلابية، والمبادرات الوطنية التي تطلقها الدولة من أجل تمكين الشباب، وتزويدهم بكافة المهارات، وتنمية قدراتهم من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة خلال المراحل الحياتية والمهنية المهمة، وتكوين شخصياتهم، والتي تجعلهم قادة المستقبل وصناع قرار.

المهارات الحياتية والمشروعات الصغيرة

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن البرنامج أطلقته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، ومديرية الشباب والرياضة بأسيوط، مضيفًا أن البرنامج يتضمن عددا من المحاور المرتبطة بتكوين المهارات الحياتية، والمشروعات الصغيرة، وتكون المشورة المهنية، والتدريب على الكثير من المهارات، مثل التواصل الفعال، واتخاذ القرار، وتحديد الأهداف، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلة الشخصية، وفي بند المشروعات الصغيرة تم الحديث عن فكرة المشروع، والدراية الفنية والمالية للمشروع، بالإضافة للمشورة المهنية.

200 مشارك في البرنامج

وأضاف الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن البرنامج يشارك فيه ما يقرب من 200 مشارك من طلاب نماذج المحاكاة الأكاديمية بإدارة التثقيف السياسي بجامعة أسيوط، مؤكدًا اهتمام الجامعة لإتاحة السبل المختلفة للشباب لإيجاد فرص عمل، بالتوسع في برامج التخصصات الحديثة والبينية بما يلبي احتياجات الطلاب، ويؤهلهم لسوق العمل بدرجة كبيرة من الكفاءة والتميز.

الجدير بالذكر أن التدريب يأتي بحضور الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وتنظيم الدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعادل فؤاد وكيل مديرية الشباب والرياضة، وأحمد شعبان مدير إدارة التثقيف السياسي.

المهارات الشبابية

وأكد الدكتور علاء جاد أن البرنامج تضمن المهارات اللازمة لاكتساب الشباب الخبرات الحياتية ليكونوا قدوة وقادة لمجتمعاتهم، وكذلك اكتساب الكثير من المهارات الحياتية اللازمة للحياة العملية، وتقديم المشورة المهنية اللازمة؛ لإنجاح مسار الحياة المهنية، وتمكين الشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ولمجتمعاتهم.

وأشار الدكتور أحمد شريت إلى أن التدريب لاقى قبولا من الطلاب المشاركين من خلال التفاعل البناء أثناء الحوار وتبادل الآراء، بمشاركة محمد عيد منسق ومدرب برنامج مشوار، مضيفا أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط تستمر في دعم الشباب بتلك الدورات؛ بهدف إتاحة السبل المختلفة؛ لإيجاد فرص عمل تتناسب مع مهارات وقدرات الشباب، وفي الختام تم توزيع الشهادات للمتدربين.