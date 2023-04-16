ضبط مخدرات بـ2.5 مليون جنيه في الإسماعيلية

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية، في ضبط شخصين سبق اتهام أحدهما في 4 قضايا، بين مخدرات وسرقة بالإكراه، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 15 سنة في قضية مخدرات، ومقيمان بمحافظة الإسماعيلية، حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة فايد بالإسماعيلية.

وضبط بحوزة المتهمين، كمية من مخدر الهيروين وزنت 30 كيلوجراما، وأسطوانة تحتوي على مسحوق الهيروين المخدر، ومكبس حديدي، وخلاطة كهربائية تحوي آثار مواد مخدرة، وكوريك هيدروليكي، و2 قطعة حديدية، وقطعة حديدية أسطوانية خاصة بإعداد أسطوانات المواد المخدرة، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وسيارة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة، والسيارة للتنقل، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وقدّرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 2.5 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، واتخذت الإجراءات القانونية.