تنفيذ 84 ألف حكم قضائي وتحرير 22 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

شنّت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 288 قضية مواد مخدرة بحيازة 311 متهمًا، وضبط 142 قطعة سلاح ناري بحوزة 117 متهما.

وتمكنت أجهزة الأمن من تنفيذ 83 ألفا و982 حكماً قضائياً متنوعًا، وضبطت 3 تشكيلات عصابية ضمت 6 متهمين ارتكبوا 9 حوادث متنوع، و30 متهما في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، و224 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 22 ألفا و857 مخالفة مرورية متنوعة.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، واتخذت الإجراءات القانونية ، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.