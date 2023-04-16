3 أشقاء ينهون حياة شاب في مشاجرة لخلافات الجيرة بكفر الشيخ

شهدت عزبة أبو الجدايل، التابعة لمركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ، واقعة قتل شاب على يد ثلاثة أشقاء، في مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قلين المركزي، ومن ثم إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام لتوقيع الصفة التشريحية.

مقتل شاب

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بنشوب مشاجرة بعزبة أبو الجدايل، التابعة لمركز قلين، بين ثلاثة أشقاء وشخص، نتج عنها مصرع شاب بطعنة نافذة نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض «سكين»، ليُجرى تشكيل فريق بحث جنائي، لتحديد وضبط المتهمين في ذلك الحادث.

وعقب انتقال ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة قلين، لموقع الحادث وكذلك المستشفي، تبين وفاة شاب يبلغ من العمر 28 عاماً، حيث جري إيداع الجثة بمشرحة مستشفي قلين المركزي، ومن ثم إلي مشرحة مستشفي كفر الشيخ العام، لتوقيع الصفة التشريحية، فيما قام أهالي العزبة بتشييع الجثمان إلي مثواه الأخير عقب تشريح الجثمان.

ضبط المتهمين

فيما تمكن ضباط البحث الجنائي من تحديد وضبط المتهمين، والسلاح المستخدم في تنفيذ الجريمة، وتبين أن المتهمين هم ثلاثة أشقاء، ليُجري ضبط المتهمين واقتيادهم إلي مركز شرطة قلين، حيث اعترف المتهمين بقيامهم بقتل المجني عليه وذلك بسبب خلافات الجيرة.

وحُرر محضر بالواقعة حمل رقم 1440 إداري مركز شرطة قلين، وجري عرض المتهمين على جهات التحقيق التى أمرت بحبس المتهمن 4 أيام علي ذمة التحقيقات على أن يتم التجديد لهم في المواعيد القانونية.