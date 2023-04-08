إصابة مزارع في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

شهدت دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، إصابة مزارع بجرح تهتكي بالرأس واشتباه نزيف داخلي، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي، إثر تعدي عامل وابنه عليه بسبب خلافات الجيرة.

بلاغ بإصابة شخص

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما شمال سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى طما المركزي بإصابة شخص بجرح تهتكي بالرأس واشتباه نزيف داخلي، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.

اشتباه نزيف داخلي

وبالفحص تبين وصول «محمد أ أ»، 64 سنة، مزارع، إلى مستشفى طما المركزي، ويقيم دائرة مركز طما، مصابا بجرح تهتكي بالرأس واشتباه نزيف داخلي، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.

واتهمت ابنته المدعوة «آثار م أ»، 36 سنة، ربة منزل، وتقيم دائرة المركز، «عبد اللاه م م»، 54 سنة، عامل، وابنه «أسامة ع م»، 19 سنة، عامل، ويقيمان دائرة المركز بالتعدي على والدها بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط المتهمين وبحوزة الثاني «عصا شوم»، وتبين إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، واعترفا بارتكاب الواقعة، واتهما المصاب بالتعدي على المتهم الثاني وإحداث إصابته لذات السبب.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.