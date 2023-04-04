النيابة تحيل المتهم بقتل طالب بسبب خلافات الجيرة في باب الشعرية للجنايات

قررت جهات التحقيق، إحالة عامل لمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بتهمة قتل الطالب «محمد مجدي» بن الـ24 عامًا في مشاجرة ظنا منه أن المجني عليه يهينه بلقب (ابن البواب)، فسدد له 3 طعنات غادرة في جسده أودت بحياته، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما ورد لقسم شرطة باب الشعرية، بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم ومقتل الشاب «محمد مجدي» على يد جاره.

بالانتقال والفحص تبين قيام عامل - مقيم بدائرة القسم بالتعدي بالضرب على طالب مصاب بـ جرح طعني بالبطن مقيم بذات الدائرة باستخدام سلاح أبيض «سكين» حال تواجدهما بمحل البلاغ بسبب خلافات الجيرة، نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته، وفى وقتٍ لاحق حضر للقسم المتهم المذكور وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال كلٍ من والدى المتوفى أيدا ما سبق، واتهما المذكور بالتسبب في وفاة نجلهما.

شهادة والد الضحية

«كنا مفكرين إجراءات أمنية معتادة، وفي القسم علمنا بقتل ابننا على يد المتهم مدعيًا بسبب معايرته له، المتهم لم يكن له صلة بابني ولم يتعرض له في يوم من الأيام.. وعلمنا من الجيران ان المتهم كان ينوي التخلص من ابني ومن أي شاب في المنطقة من غير سبب».. بهذه الكلمات بدأ والد المجني عليه حديثها عن الواقعة تصريحات سابقة لـ«الوطن».

ويضيف والد المجني عليه: «لم نجد أي تفسير بما فعله المتهم تجاه نجلي المجني عليه، ولم يوجد أي ساكن في العقار قام بمعايرة المتهم، وزوجتي أكثر الجيران قريبة من والدة المتهم وكانت تقدم لها يد العون وتقف بجانبها في محنتها ورغم ذلك نجلي المجني عليه لم يكن له صلة بالمتهم، وننتظر عدالة القضاء لعودة حق نجلي وأطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم».